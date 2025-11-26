Vater und Sohn überschlagen sich bei Unfall mit Jeep: Ford landet im Wasser

Drochtersen - Schockmoment am Dienstagabend auf der K28 bei Drochtersen! Gegen 19.35 Uhr war eine 49-jährige Frau mit ihrem Ford Focus in Richtung Ritsch unterwegs, als diese plötzlich auf den rechten Seitenrand der Straße geriet.

Nach einem Unfall am Dienstagabend landete ein Ford Focus im Wasser. © Polizeiinspektion Stade

Dort kam ihr ein 44-Jähriger mit seinem Jeep Grand Cherokee entgegen, so die Polizeiinspektion Stade. Auf dem Beifahrersitz: sein 15-jähriger Sohn.

Es kam zur Kollision. Der Ford streifte den Jeep, der daraufhin ins Schleudern geriet und sich einmal überschlug. Der Ford Focus rutschte nach dem Zusammenstoß in den Ritscher Schleusenfleth neben der Straße und kam halb im Wasser zum Stehen.

Trotz ihres beschädigten Fahrzeugs zögerten die beiden Insassen des Jeeps nicht lange, befreiten sich selbst aus dem Wagen und eilten der 49-Jährigen zur Hilfe. Gemeinsam retteten sie die Frau aus ihrem halb im eiskalten Wasser stehenden Auto.

Alle drei Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort brachte der Rettungsdienst die Beteiligten ins Stader Elbeklinikum.