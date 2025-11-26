Vater und Sohn überschlagen sich bei Unfall mit Jeep: Ford landet im Wasser
Drochtersen - Schockmoment am Dienstagabend auf der K28 bei Drochtersen! Gegen 19.35 Uhr war eine 49-jährige Frau mit ihrem Ford Focus in Richtung Ritsch unterwegs, als diese plötzlich auf den rechten Seitenrand der Straße geriet.
Dort kam ihr ein 44-Jähriger mit seinem Jeep Grand Cherokee entgegen, so die Polizeiinspektion Stade. Auf dem Beifahrersitz: sein 15-jähriger Sohn.
Es kam zur Kollision. Der Ford streifte den Jeep, der daraufhin ins Schleudern geriet und sich einmal überschlug. Der Ford Focus rutschte nach dem Zusammenstoß in den Ritscher Schleusenfleth neben der Straße und kam halb im Wasser zum Stehen.
Trotz ihres beschädigten Fahrzeugs zögerten die beiden Insassen des Jeeps nicht lange, befreiten sich selbst aus dem Wagen und eilten der 49-Jährigen zur Hilfe. Gemeinsam retteten sie die Frau aus ihrem halb im eiskalten Wasser stehenden Auto.
Alle drei Beteiligten wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Nach der Erstversorgung am Unfallort brachte der Rettungsdienst die Beteiligten ins Stader Elbeklinikum.
Nach Unfall in Niedersachsen: Hoher Sachschaden an beiden Fahrzeugen
Die Feuerwehr sicherte derweil die Unfallfahrzeuge, nahm auslaufende Betriebsstoffe auf, leuchtete die Unfallstelle aus und half später bei der Bergung des Fords aus dem Fleth.
Beide Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, der Gesamtschaden wird auf rund 40.000 Euro geschätzt.
Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten sowie der Unfallaufnahme musste die K28 bis etwa 21.45 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde umgeleitet.
Titelfoto: Polizeiinspektion Stade