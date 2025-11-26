Mann kracht mit Renault gegen Baum: Jede Hilfe kommt zu spät

Wiefelstede - Tragisch: Am Mittwoch ist ein 22-jähriger Mann bei einem schweren Unfall in der Gemeinde Wiefelstede im Landkreis Ammerland ( Niedersachsen ) ums Leben gekommen.

Aus diesem Wrack konnte der 22-Jährige nicht mehr lebend gerettet werden. © Nonstopnews

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der tödliche Crash gegen 12.30 Uhr auf der Oldenburger Landstraße ereignet. Dort war der Mann nach derzeitigen Erkenntnissen mit seinem Renault in Richtung Spohle unterwegs.

Aus noch ungeklärter Ursache kam der Wagen auf Höhe der Einmündung Alter Damm von der Fahrbahn ab und krachte frontal gegen einen Baum.

Der Aufprall war so heftig, dass der 22-Jährige trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle verstarb. Vom Renault blieb nur noch ein Wrack übrig.