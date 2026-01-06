Auf glatter Straße gestürzt: Radfahrer (†82) stirbt an Verletzungen

Braunschweig - In Braunschweig ( Niedersachsen ) sorgten glatte Straßen für einen tragischen Unfall .

Trotz des schnellen Einsatzes des Rettungsdienstes verstarb der Mann später im Krankenhaus. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Wie die Polizeiinspektion Braunschweig am Dienstag berichtete, geschah das Unglück bereits am 27. Dezember.

Demnach war ein 82-Jähriger gegen 12.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Neustadtring in Richtung Rudolfsplatz unterwegs. Als er in die Celler Straße abbiegen wollte, stürzte er zu Boden.

Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschte Glatteis, so die Polizei. Der Mann habe bei seinem Sturz schwere Verletzungen am Kopf erlitten.

Ein Rettungsdienst brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Dort verstarb er am Samstag aufgrund der Schwere seiner Verletzungen.