Mann kracht mit Twingo gegen Baum und wird schwer verletzt, jetzt wird gegen ihn ermittelt

Stade - Schwerer Unfall im Alten Land! Am Sonntagabend ist ein 43 Jahre alter Mann auf der L140 in Mittelnkirchen mit seinem Twingo gegen einen Baum gekracht und wurde dabei schwer verletzt. Es besteht der Verdacht, dass er alkoholisiert war.

Ein 43 Jahre alter Mann krachte mit seinem Twingo im Alten Land gegen einen Baum und wurde schwer verletzt. © Polizeiinspektion Stade

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann gegen 21 Uhr in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.

Zufällig vorbeikommende Autofahrer bemerkten den Unfall und leisteten umgehend Erste Hilfe.

Der 43-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Twingo wurde bei dem Unfall komplett zerstört, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro.