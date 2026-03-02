Mann kracht mit Twingo gegen Baum und wird schwer verletzt, jetzt wird gegen ihn ermittelt
Stade - Schwerer Unfall im Alten Land! Am Sonntagabend ist ein 43 Jahre alter Mann auf der L140 in Mittelnkirchen mit seinem Twingo gegen einen Baum gekracht und wurde dabei schwer verletzt. Es besteht der Verdacht, dass er alkoholisiert war.
Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Mann gegen 21 Uhr in Richtung Ortsmitte unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen einen Baum prallte.
Zufällig vorbeikommende Autofahrer bemerkten den Unfall und leisteten umgehend Erste Hilfe.
Der 43-Jährige wurde in seinem Wagen eingeklemmt und musste von der alarmierten Feuerwehr mit schwerem Gerät befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
Der Twingo wurde bei dem Unfall komplett zerstört, die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro.
Polizei ermittelt nach Unfall gegen Fahrer
Während der Unfallaufnahme kam bei den Beamten der Verdacht auf, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss gestanden haben könnte. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Zudem wurde festgestellt, dass der 43-Jährige keinen Führerschein hatte.
Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr und des Fahrens ohne Führerschein ermittelt.
Die Polizei bittet Zeugen und Ersthelfer, die bislang noch nicht befragt wurden, sich unter der Telefonnummer 04161-647115 zu melden.
Titelfoto: Polizeiinspektion Stade