Schwerer Unfall auf Autobahn-Rastplatz! Sechs Verletzte, eine Person in Lebensgefahr

Dörpen - Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A31 sind sechs Menschen verletzt worden, darunter auch zwei Jugendliche.

Auf einem Rastplatz an der A31 bei Dörpen ist ein Auto gegen einen Baum gekracht, sechs Personen wurden dabei verletzt. © Matthias Brüning/dpa

Die Beifahrerin, die in dem Fahrzeug eingeklemmt wurde, schwebt in Lebensgefahr, wie eine Sprecherin der Polizei in der Nacht mitteilte. Zwei Jugendliche und drei Erwachsene wurden nach ersten Erkenntnissen nur leicht verletzt, hieß es.

Das Auto mit insgesamt sechs Insassen sei auf einem Rastplatz von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Weil der Wagen infolge des Aufpralls stark deformiert war, habe es rund eineinhalb Stunden gedauert, die eingeklemmte Beifahrerin zu befreien.

Die Unfallursache war zunächst unklar. Die Feuerwehr war mit rund 60 Einsatzkräften vor Ort.