Betrunkener legt sich vor Klinik auf die Straße und wird überfahren - tot!

Stade - Schreckliche Tragödie in Niedersachsen : In der Nacht zu Sonntag hat sich ein betrunkener Mann (33) in Stade auf die Straße gelegt. Er wurde überfahren und kam dabei ums Leben.

Ein betrunkener Mann (33) hat sich in Stade vor einem Krankenhaus auf die Straße gelegt und ist überfahren worden. Er kam dabei ums Leben. (Symbolfoto) © Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der 33-jährige Hamburger gegen 22.15 Uhr zunächst stark alkoholisiert am Stader Bahnhof aufgefallen und vom Rettungsdienst ins Elbe Klinikum an der Bremervörder Straße gebracht worden.

Dieses verließ der Mann, der offenbar keinen festen Wohnsitz hatte, später ohne Rücksprache mit dem Personal. Gegen 0.15 Uhr legte er sich nach derzeitigen Erkenntnissen schließlich auf Höhe der Einfahrt zum Krankenhaus auf die Straße.

Ein Autofahrer aus Kutenholz (33) konnte gerade noch rechtzeitig ausweichen, doch einem hinter ihm fahrenden Mann aus Stade (28) gelang das nicht mehr - er überfuhr den 33-Jährigen mit seinem Peugeot.

Dabei erlitt der Obdachlose lebensgefährliche Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen durch den Notarzt und den Rettungsdienst verstarb er kurze Zeit später im Klinikum.