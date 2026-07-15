Hirsch schleudert bei Unfall mit Biker gegen Baum und stirbt: Motorradfahrer schwer verletzt

Bargstedt - Schwerer Unfall in Niedersachsen : Am Mittwochmittag kollidierte ein 31-jähriger Biker auf einer Landstraße mit einem Dammhirsch. Das Tier starb noch an der Unfallstelle.

Das Motorrad wurde bei dem Unfall stark beschädigt. © Polizeiinspektion Stade

Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus Buxtehude gegen 13.30 Uhr mit einem Bekannten auf der L124 aus Harsefeld in Richtung Stade unterwegs.

Als die beiden Motorradfahrer ein Waldstück in Ohrensen zwischen dem Kreisel Linah und Helmste-Sandkrug (Landkreis Stade) durchfuhren, lief plötzlich zunächst ein Reh auf die Fahrbahn. Beide konnten dem Wildtier noch ausweichen.

Doch nur kurze Zeit später zeigte sich plötzlich ein deutlich größeres Tier: Ein Dammhirsch überquerte die Straße. Anders als bei dem Reh zuvor hatte der 31-Jährige offenbar keine Chance mehr, dem Hirsch auszuweichen.

Die Folge: Seine Honda CBR 1000 prallte mit voller Wucht gegen das Tier. Durch den heftigen Aufprall wurde das Wild über die Fahrbahn gegen einen Baum geschleudert und starb.