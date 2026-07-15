Hirsch schleudert bei Unfall mit Biker gegen Baum und stirbt: Motorradfahrer schwer verletzt
Bargstedt - Schwerer Unfall in Niedersachsen: Am Mittwochmittag kollidierte ein 31-jähriger Biker auf einer Landstraße mit einem Dammhirsch. Das Tier starb noch an der Unfallstelle.
Wie die Polizei mitteilte, war der Mann aus Buxtehude gegen 13.30 Uhr mit einem Bekannten auf der L124 aus Harsefeld in Richtung Stade unterwegs.
Als die beiden Motorradfahrer ein Waldstück in Ohrensen zwischen dem Kreisel Linah und Helmste-Sandkrug (Landkreis Stade) durchfuhren, lief plötzlich zunächst ein Reh auf die Fahrbahn. Beide konnten dem Wildtier noch ausweichen.
Doch nur kurze Zeit später zeigte sich plötzlich ein deutlich größeres Tier: Ein Dammhirsch überquerte die Straße. Anders als bei dem Reh zuvor hatte der 31-Jährige offenbar keine Chance mehr, dem Hirsch auszuweichen.
Die Folge: Seine Honda CBR 1000 prallte mit voller Wucht gegen das Tier. Durch den heftigen Aufprall wurde das Wild über die Fahrbahn gegen einen Baum geschleudert und starb.
Motorradfahrer kollidiert mit Hirsch: Biker schwer verletzt
Der Motorradfahrer stürzte und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt und den Rettungsdienst wurde er in eine Klinik gebracht. Seine Maschine wurde bei dem Unfall völlig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.
Auch die Feuerwehr war im Einsatz. Sie sicherte das zerstörte Fahrzeug und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf, um weitere Gefahren zu verhindern. Angaben zu möglichen Verletzungen des zweiten Bikers machte die Polizei nicht.
Die L124 wurde bis etwa 14.30 Uhr voll gesperrt. Die Polizei leitete den Verkehr währenddessen örtlich um.
Titelfoto: Fotomontage: Polizeiinspektion Stade, JOTO