Missglückter Überholversuch: Audi-Fahrer prallt gegen Baum

Bremervörde - Am Donnerstag kam es zwischen Bremervörde und Spreckens ( Niedersachsen ) zu einem schweren Verkehrsunfall.

Der Audi wurde bei dem Zusammenstoß mit dem Trecker gegen einen Baum geschleudert. © Polizeiinspektion Rotenburg

Gegen 10.28 Uhr wollte ein Autofahrer auf der K102 in der Spreckenser Landstraße einen Trecker überholen, teilte die Polizei mit. Ein 20-Jähriger fuhr mit einem Trecker und Güllefass die Straße in Richtung Gnarrenburg entlang und wollte auf eine Hofeinfahrt abbiegen.

Während des Abbiegevorgangs des Treckers warteten mehrere Fahrzeuge hinter dem Gespann. Allerdings setzte laut Polizeiangaben am Ende der Kolonne ein 21-jähriger Audi-Fahrer zum Überholen der wartenden Autos an.

Dabei stieß der Audi frontal mit der Vorderachse des abbiegenden Treckers zusammen.

Durch den Aufprall wurde der Audi von der Straße geschleudert und prallte gegen einen Baum, so die Polizei.