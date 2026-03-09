Vier Schwerverletzte: Auto kracht gegen Baum, Insassen werden aus Wagen geschleudert

Eimke - Schwerer Unfall im Landkreis Uelzen ! Am späten Samstagabend ist ein Auto zwischen Ellerndorf und Brockhöfe von der Fahrbahn abgekommen und gegen zwei Bäume gekracht. Vier Personen wurde dabei schwer verletzt.

Bei einem Unfall im Landkreis Uelzen wurden vier Personen schwer verletzt. © NEWS5 / Fabian Höfig

Wie die Polizei am Montagmorgen erklärte, war ein 17-Jähriger mit einem Fiat Brava gegen 21.35 Uhr in Richtung Brockhöfe auf der Kreisstraße 32 unterwegs, als er aus bislang noch ungeklärter Ursache in einer Linkskurve von der Straße abkam.

Der Wagen krachte gegen zwei Bäume, die durch die Wucht des Aufpralls durchtrennt wurden. Das Auto überschlug sich und kam wieder auf den Reifen zum Stehen.

Der jugendliche Fahrer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, seine 15 Jahre alte Beifahrerin wurde eingeklemmt und ebenfalls schwer verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr befreiten sie mit schwerem Gerät aus dem Wrack.

Auf der Rückbank befanden sich zudem eine 18- und eine 19-jährige Person. Sie wurden bei dem Unfall aus dem Fiat geschleudert und wurden schwerst verletzt, so der Sprecher. Sie waren beim Antreffen der Rettungskräfte nicht mehr ansprechbar. Beide wurden mit Rettungshubschraubern in Spezialkliniken nach Hamburg und Hannover gebracht.