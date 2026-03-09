Renault überschlägt sich bei Crash im Norden: Drei Personen verletzt

Ahausen - Schreckmoment am frühen Montagmorgen in Niedersachsen . Gegen 6.48 Uhr krachte es auf der Bundesstraße 215 zwischen Ahausen und Westerwalsede. Insgesamt zwei Fahrzeuge waren an dem Crash beteiligt.

Am Montagmorgen kollidierten zwei Fahrzeuge bei einem Unfall in Niedersachsen. Eines davon landete auf dem Dach. © Polizeiinspektion Rotenburg

Nach ersten Erkenntnissen war eine 75-jährige Fahrerin mit ihrem 52-jährigen Beifahrer in einem roten Renault auf der Straße "Auf dem Adel" unterwegs, teilte die Polizei mit.

Doch als die Dame schließlich die Kreuzung in Richtung "Auf der Bünde" überqueren wollte, folgte der Schock.

Die Fahrerin übersah dabei offenbar den von links kommenden VW Golf eines 60-Jährigen, der Vorfahrt hatte.

Die Folge: Kollision. Der Renault überschlug sich durch die Wucht des Aufpralls sogar und kam auf dem Dach zum Liegen.