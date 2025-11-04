Auto kracht in Gegenverkehr: Thüringer (†34) stirbt auf Straße in Niedersachsen

Friedland - Am Dienstagmorgen verlor ein 34-Jähriger aus Thüringen bei einem Unfall zwischen Niedernjesa und Stockhausen ( Landkreis Göttingen ) sein Leben.

Für den 34-jährigen Thüringer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolfoto) © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Dieser war zuvor gegen 11.15 Uhr mit seinem VW Polo auf der dortigen Landstraße unterwegs. Aus noch nicht geklärter Ursache gelangte der Kleinwagen in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr.

Dabei touchierte er einen entgegenkommenden Ford, teilte die Polizeiinspektion Göttingen mit. Der VW kam ins Schleudern und stand zunächst auf der Fahrbahn.

Ein nachfolgender Seat prallte anschließend in die Beifahrerseite des Polos. Daraufhin landeten beide Autos im Straßengraben.

Der 34-jährige Thüringer erlitt schwere Verletzungen und musste nach dem Unfall aus seinem Wagen befreit und wiederbelebt werden. Für ihn kam allerdings jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch am Unfallort.

Auch die beiden Insassen des Seat wurden schwer verletzt. Für zwei Insassen des Ford endete der Unfall mit leichten Verletzungen.