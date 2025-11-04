Tödlicher Unfall: Junger Mann (†20) kracht gegen Baum und stirbt
Müden (Aller) - In der Gemeinde Müden (Niedersachsen) ist am Montagabend ein junger Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen.
Der 20-Jährige war nach Angaben der Feuerwehr gegen 20.55 Uhr auf dem Wirtschaftsweg "Alte Poststraße" unterwegs.
Aus bislang ungeklärter Ursache soll er dann auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abgekommen sein.
Am Straßenrand kollidierte der junge Fahrer mit einem Baum. Rettungskräfte befreiten ihn aus dem Wrack.
Trotz der sofortigen Reanimation konnte der 20-Jährige nicht mehr gerettet werden, sodass er noch an der Unfallstelle verstarb.
Wie genau es zu dem Unglück kommen konnte, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Insgesamt waren 30 Kräfte der Feuerwehr vor Ort im Einsatz.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Freiwillige Feuerwehr Samtgemeinde Meinersen/Timm Bußmann