Tödlicher Unfall: Junger Mann (†20) kracht gegen Baum und stirbt

Müden (Aller) - In der Gemeinde Müden ( Niedersachsen ) ist am Montagabend ein junger Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Der 20-Jährige war nach Angaben der Feuerwehr gegen 20.55 Uhr auf dem Wirtschaftsweg "Alte Poststraße" unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache soll er dann auf gerader Strecke nach links von der Fahrbahn abgekommen sein.

Am Straßenrand kollidierte der junge Fahrer mit einem Baum. Rettungskräfte befreiten ihn aus dem Wrack.

Trotz der sofortigen Reanimation konnte der 20-Jährige nicht mehr gerettet werden, sodass er noch an der Unfallstelle verstarb.