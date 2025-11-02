Wegen Müllsack: Auto überschlägt sich, Fahrerin schwer verletzt

Salzgitter - Kurioses Unglück: Ein Müllsack hat im Stadtteil Salzgitter-Bad ( Niedersachsen ) am Samstagnachmittag einen Unfall verursacht, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Die Fahrerin wurde bei dem Crash schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Gegen 15.24 Uhr wurde der Polizei Salzgitter von mehreren Autofahrern ein Müllsack gemeldet, der in der Nord-Süd-Straße mitten auf der Fahrbahn lag.

Als eine Streife die Gefahrenstelle wenige Minuten später überprüfte, stellten die Beamten einen verunfallten Wagen fest, der sich überschlagen hatte.

Ersten Ermittlungen zufolge war eine 55-Jährige auf der Strecke in Richtung Salzgitter-Bad unterwegs, als sie plötzlich dem Sack ausweichen musste. Hierbei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto und verunfallte.

Die Polizeibeamten konnten die schwer verletzte Frau aus dem Auto befreien. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.