Fahranfängerin schiebt Auto in Wassergraben! Anwohner retten 81-Jährige aus fast versunkenem Wagen
Stade - Spektakulärer Unfall südlich von Hamburg! Im Alten Land wurde eine 81 Jahre alte Frau mit ihrem Fiat in Jork (Landkreis Stade) bei einem Unfall in einen Wassergraben geschoben und musste von Anwohnern befreit werden.
Wie die Polizei mitteilte, war die Seniorin mit ihrem Wagen gegen 11.30 Uhr auf der Straße "Am Fleth" unterwegs, als eine 18-jährige Polo-Fahrerin an einer Kreuzung dem Fiat die Vorfahrt nahm.
Bei dem Zusammenstoß verlor die 81-Jährige die Kontrolle über ihren Wagen und landete im angrenzenden Wassergraben.
Anwohner, die den Unfall beobachtet hatten, reagierten blitzschnell und holten die ältere Dame unverletzt und trocken aus ihrem fast versunkenen Fiat.
Der Wagen wurde total beschädigt, der Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 8000 Euro. Die Polo-Fahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß einen Schock.
Die alarmierte Feuerwehr unterstützte die Einsatzkräfte bei der Bergung des Autos. Während des Einsatzes musste die Straße zeitweise komplett gesperrt werden.
Titelfoto: Fotomontage: Polizeiinspektion Stade (2)