Auto kracht nahe Hamburg gegen Linienbus: Mehrere Menschen verletzt
Neu Wulmstorf - Heftiger Unfall in Niedersachsen: Am Mittwochmorgen krachte es zwischen einem Pkw und einem Linienbus in Neu Wulmstorf.
Der Vorfall ereignete sich gegen kurz vor 6 Uhr, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage von TAG24.
Nach ersten Erkenntnissen ist dabei ein Bus auf dem Bredenheider Weg unterwegs gewesen, bevor dieser an einer Kreuzung die B 73 in Richtung Schifferstraße überqueren wollte.
Parallel dazu befuhr ein aus Buxtehude kommender Pkw ebenfalls die B73 in Richtung Harburg. Der Fahrer des Wagens hat jedoch mutmaßlich wegen der tief stehenden Sonne eine rote Ampel nicht rechtzeitig gesehen.
Die Folge: Das Auto krachte in den dort querenden Linienbus. Beide Fahrer wurden nach dem Aufprall mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, so der Sprecher weiter.
Zum Zeitpunkt des Unfalls haben sich im Bus noch zwei weitere Fahrgäste befunden. Verletzt wurden diese jedoch nicht.
Die Straße war am Unfallort zwischenzeitlich gesperrt. Seit 8 Uhr ist die Fahrbahn jedoch wieder frei.
Titelfoto: Christoph Seemann / Hamburg News