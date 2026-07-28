Mann kracht mit VW frontal gegen Baum: Für ihn kommt jede Hilfe zu spät

Jork - Tragisch: Ein 30-jähriger Mann ist am Montag bei einem Unfall auf einer Landstraße bei Jork im Landkreis Stade ( Niedersachsen ) ums Leben gekommen.

Der VW Up wurde durch die Kollision mit dem Baum völlig zerstört. © JOTO

Der tödliche Crash hatte sich gegen 20.40 Uhr auf der L140 zwischen Jork-Hove und der Landesgrenze zu Hamburg ereignet, wie die Polizei am Dienstagmorgen mitteilte.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann aus Buxtehude mit seinem VW Up aus Richtung Jork kommend in Richtung Hamburg unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Wagen fuhr circa 15 Meter über den Grünstreifen, ehe er frontal gegen einen Straßenbaum krachte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW zurück auf die Fahrbahn geschleudert, wo er schwer beschädigt stehen blieb.

Ersthelfer zogen den Fahrer gemeinsam mit den ersten eintreffenden Kräften der Feuerwehr aus dem Wrack und versuchten, ihn zu reanimieren - doch ohne Erfolg. Der 30-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle.