Auto mäht Baum nieder: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Haren - Bei einem scheren Verkehrsunfall krachte ein 32-Jähriger am Samstagmorgen in Haren (Landkreis Emsland) gegen zwei Bäume. Er wurde lebensgefährlich verletzt.

Ein Baum zerbrach durch die Wucht des Aufpralls. © Matthias Brüning/dpa

Gegen 9:20 Uhr sei es auf der Wierescher Straße zu dem schlimmen Unfall gekommen, teilte die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen sei der 32-Jährige mit seinem Skoda Octavia aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße abgekommen.

Das Fahrzeug prallte zunächst gegen einen Baum, schleuderte anschließend gegen einen weiteren Baum und ein Verkehrsschild.

Die Wucht des Aufpralls war so stark, dass ein Baum niedergemäht wurde und zerbrach. Der Fahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen.