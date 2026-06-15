Autofahrer erfasst Motorradfahrer: Biker schwer verletzt
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Steinberg - In Steinberg (Vogtland) wurde am Sonntag ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt.
Gegen 10.20 Uhr war ein Skoda-Fahrer (37) auf der Stangengrüner Straße unterwegs und wollte geradeaus auf die Rothenkirchener Straße fahren.
Laut Polizei erfasste er dabei einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer (62), der von der Plohnbachstraße auf die Obercrinitzer Straße fahren wollte.
Der 62-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Seine BMW-Maschine musste abgeschleppt werden.
Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5000 Euro. Gegen den 37-Jährigen wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.
Titelfoto: Bodo Schackow/dpa