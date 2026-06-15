Autofahrer erfasst Motorradfahrer: Biker schwer verletzt

Steinberg - In Steinberg ( Vogtland ) wurde am Sonntag ein Motorradfahrer bei einem Unfall schwer verletzt.

Der schwer verletzte Biker wurde in ein Krankenhaus geflogen. (Symbolfoto) © Bodo Schackow/dpa

Gegen 10.20 Uhr war ein Skoda-Fahrer (37) auf der Stangengrüner Straße unterwegs und wollte geradeaus auf die Rothenkirchener Straße fahren.

Laut Polizei erfasste er dabei einen vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer (62), der von der Plohnbachstraße auf die Obercrinitzer Straße fahren wollte.

Der 62-Jährige wurde dabei schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Seine BMW-Maschine musste abgeschleppt werden.