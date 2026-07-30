Schlimmer Arbeitsunfall: Mann wird von Lok erfasst und schwer verletzt

Salzgitter - Auf dem Gelände vom Stahlproduzenten Salzgitter AG ( Niedersachsen ) wurde ein Mann bei einem Arbeitsunfall am Mittwochnachmittag schwer verletzt.

Auf dem Gelände der Salzgitter AG kam es zu einem schweren Arbeitsunfall. © Julian Stratenschulte/dpa

Gegen 17 Uhr war der 30-jährige Angestellte mit Arbeiten in der Nähe der Bahnstrecke auf dem Industriegelände beschäftigt.

Zu diesem Zeitpunkt rollte eine Werkslok auf ihn zu und erfasste ihn, teilte die Polizei Salzgitter mit.

Der Angestellte zog sich schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ihm gehe es den Umständen entsprechend aber gut.

Der 61-jährige Lokführer erlitt einen Schock.