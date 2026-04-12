Autofahrer kracht über Brückengeländer und landet im Kanal

Karlshöfen - Kopfüber am Kanal: Ein Autofahrer verlor am Samstagabend in Karlshöfen ( Niedersachsen ) die Kontrolle über seinen Wagen und krachte über ein Brückengeländer hinaus.

Der Autofahrer krachte in den Kanal hinter dem Brückengeländer. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Gegen 19.30 Uhr kam der Fahrer auf der Bremer Straße zwischen Nordsode und Karlshöfen von der Straße ab, teilte die Feuerwehr mit.

Dabei durchbrach der Autofahrer ein Brückengeländer und stürzte in den dahinter liegenden Kanal.

Als die Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, hatte der Fahrer sein Auto bereits selbstständig verlassen. Sein Auto stand mit der Front senkrecht im Kanal. Das Heck des Autos ragte noch über die Brücke hinaus.

Wegen der möglichen Gefahr, dass Betriebsstoffe den Kanal verunreinigen könnten, führten die Feuerwehrleute Untersuchungen durch. Die Einsatzkräfte stellten jedoch keine Verunreinigung fest.