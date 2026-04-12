Autofahrer kracht über Brückengeländer und landet im Kanal

❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Am Samstagabend geriet ein Autofahrer von der Straße ab und krachte über ein Brückengeländer in einen Kanal. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus.

Von Svenja-Marie Kahl

Karlshöfen - Kopfüber am Kanal: Ein Autofahrer verlor am Samstagabend in Karlshöfen (Niedersachsen) die Kontrolle über seinen Wagen und krachte über ein Brückengeländer hinaus.

Der Autofahrer krachte in den Kanal hinter dem Brückengeländer.
Der Autofahrer krachte in den Kanal hinter dem Brückengeländer.  © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Gegen 19.30 Uhr kam der Fahrer auf der Bremer Straße zwischen Nordsode und Karlshöfen von der Straße ab, teilte die Feuerwehr mit.

Dabei durchbrach der Autofahrer ein Brückengeländer und stürzte in den dahinter liegenden Kanal.

Als die Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, hatte der Fahrer sein Auto bereits selbstständig verlassen. Sein Auto stand mit der Front senkrecht im Kanal. Das Heck des Autos ragte noch über die Brücke hinaus.

Feuer in Saisonarbeiter-Unterkunft ausgebrochen: Eine Person stirbt, weitere verletzt
Niedersachsen Feuerwehreinsatz Feuer in Saisonarbeiter-Unterkunft ausgebrochen: Eine Person stirbt, weitere verletzt

Wegen der möglichen Gefahr, dass Betriebsstoffe den Kanal verunreinigen könnten, führten die Feuerwehrleute Untersuchungen durch. Die Einsatzkräfte stellten jedoch keine Verunreinigung fest.

Vor Ort wurde der Autofahrer von einem Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Zur Unfallursache oder zur Schadenshöhe lagen bislang keine Informationen vor.

Titelfoto: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Mehr zum Thema Niedersachsen Unfall: