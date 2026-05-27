Schlimmer Unfall im Norden: Kleinkind (2) von Auto erfasst

Aurich - Furchtbarer Unfall in Aurich (Ostfriesland)! Am Dienstagmittag wurde ein zweijähriges Mädchen von einem Auto angefahren und lebensgefährlich verletzt.

An der Unfallstelle wurde durch die Feuerwehr ein Sichtschutz aufgebaut. © Freiwillige Feuerwehr Aurich

Wie die Polizei mitteilte, fuhr ein 67-jähriger Autofahrer gegen 12 Uhr auf dem Heerenkamp, als das Kind von einem Grundstück auf die Straße lief.

Der Mann konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Mädchen. Der alarmierte Rettungsdienst forderte umgehend Unterstützung durch die Feuerwehr an, um die Unfallstelle mit Sichtschutzwänden abzuschirmen.

Die Zweijährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste rund eine Stunde von zwei Notärzten auf der Straße behandelt werden. Ein Faltpavillon schützte Retter und Kind bei knapp 30 Grad vor der Sonne, teilte die Feuerwehr mit.

Anschließend wurde das Mädchen mit dem Rettungshubschrauber "Christoph 26" in eine Spezialklinik geflogen.

Ein Notfallseelsorger wurde hinzugezogen, um Angehörige des Kindes und die Helfer zu betreuen. Die eingesetzten Kräfte wurden nach Abschluss des Einsatzes zu einer Nachbesprechung mit dem Kriseninterventionsteam zusammengezogen.