Stadtbahnen kollidieren: Mehrere Verletzte, Schaden könnte in die Millionen gehen

Hannover - Beim Zusammenstoß zweier Stadtbahnen in Hannover sind mehrere Menschen verletzt worden. Die Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra rechnen mit einem Schaden fast in Millionenhöhe.

Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr stehen nach dem Unfall neben den beiden Stadtbahnen in Hannover. © Julian Stratenschulte/dpa

"Sehr hoch, sechsstellig", sagte der Sprecher der Üstra dazu der Deutschen Presse-Agentur. Nach ersten Schätzungen könne der Schaden zwischen 800.000 und einer Million Euro liegen.

Bei dem Unfall wurden nach Angaben der Polizei Hannover insgesamt sieben Menschen im Alter zwischen 15 und 87 Jahren leicht verletzt. Die Feuerwehr hatte zunächst von zwölf Verletzten berichtet, sieben von ihnen wurden demnach in Krankenhäuser gebracht.

Die Leitstelle hatte wegen der hohen Zahl der vom Unfall Betroffenen einen sogenannten Massenanfall von Verletzten ausgelöst. Zum Schweregrad der Verletzungen lagen zunächst keine gesicherten Angaben vor.

Der Unfall ereignete sich gegen Mittag im Bereich der Stadtbahnhaltestelle Allerweg. Nach Angaben der Üstra sollten dort eigentlich zwei Bahnen aneinander vorbeifahren - eine stadteinwärts und eine stadtauswärts.

"Das hat irgendwie nicht richtig geklappt", sagte der Sprecher. Die genaue Ursache sei noch unklar. Nach Angaben der Polizei soll mutmaßlich eine Weichenfehlstellung zu dem Zusammenstoß geführt haben.