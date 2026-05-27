Tragisches Unglück: Radfahrer (†42) stürzt und stirbt trotz Reanimation

Lehre - In der Nacht auf Mittwoch ist ein Radfahrer bei einem Unfall in Lehre ( Niedersachsen ) ums Leben gekommen.

Der Radfahrer soll ohne Fremdeinwirkung gestürzt sein. (Symbolbild) © 123RF/sergeycherevko

Gegen 3.29 Uhr wurde ein Zeuge auf dem Oheweg in Lehre auf den verunfallten 42-jährigen Fahrradfahrer aufmerksam.

Ersten Ermittlungen der Polizei Wolfsburg zufolge soll der Radler ohne Fremdeinwirkung gestürzt sein. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu.

"Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte leitete der Zeuge Reanimationsmaßnahmen ein", so ein Sprecher der Polizei.

Ein Notarzt konnte vor Ort jedoch nur noch den Tod des 42-Jährigen feststellen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.