Autos krachen an Kreuzung ineinander: Drei Personen verletzt, darunter eine Schwangere

Hagen im Bremischen - Schwerer Unfall im Landkreis Cuxhaven! Am Dienstagmorgen sind zwei Autos an einer Kreuzung bei Hagen im Bremischen ( Niedersachsen ) zusammengestoßen, drei Personen wurden verletzt, zwei davon schwer.

Bei einem Unfall im Landkreis Cuxhaven wurden drei Personen zum Teil schwer verletzt. © Polizeiinspektion Cuxhaven

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 29 Jahre alter Mann aus Gelsenkirchen mit seinem Peugeot auf der Kreisstraße 47 in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs. An der Kreuzung zur K48 angekommen, hätte er eigentlich warten müssen, fuhr aber weiter.

Dabei übersah er einen VW, mit dem der Wagen kollidierte.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Volkswagen in einen Straßengraben geschleudert und blieb auf der Seite liegen.

Der 34 Jahre alte Fahrer und seine 30-jährige, schwangere Beifahrerin wurden in ihrem Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide erlitten bei dem Unfall schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Der Peugeot-Fahrer hingegen wurde nur leicht verletzt.