Autos krachen an Kreuzung ineinander: Drei Personen verletzt, darunter eine Schwangere
Hagen im Bremischen - Schwerer Unfall im Landkreis Cuxhaven! Am Dienstagmorgen sind zwei Autos an einer Kreuzung bei Hagen im Bremischen (Niedersachsen) zusammengestoßen, drei Personen wurden verletzt, zwei davon schwer.
Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, war ein 29 Jahre alter Mann aus Gelsenkirchen mit seinem Peugeot auf der Kreisstraße 47 in Richtung Osterholz-Scharmbeck unterwegs. An der Kreuzung zur K48 angekommen, hätte er eigentlich warten müssen, fuhr aber weiter.
Dabei übersah er einen VW, mit dem der Wagen kollidierte.
Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Volkswagen in einen Straßengraben geschleudert und blieb auf der Seite liegen.
Der 34 Jahre alte Fahrer und seine 30-jährige, schwangere Beifahrerin wurden in ihrem Wagen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden. Beide erlitten bei dem Unfall schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Der Peugeot-Fahrer hingegen wurde nur leicht verletzt.
Sowohl der VW als auch der Peugeot waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden nach ersten Erkenntnissen auf mehr als 25.000 Euro.
Titelfoto: Polizeiinspektion Cuxhaven