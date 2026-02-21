Schwerer Unfall auf B72: 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Cloppenburg/Vechta - Auf der B72 zwischen den Anschlussstellen Cloppenburg-Ost und Emstek-West ereignete sich am frühen Samstagmorgen ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurde ein 19-jähriger Autofahrer lebensgefährlich verletzt.

Durch den Aufprall rutschte der Lkw in den Straßengraben © Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Wie die Polizei mitteilte, geriet dieser aus bislang ungeklärter Ursache gegen 6.17 Uhr auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegenkommenden Sattelzug zusammen.

Der junge Fahrer wurde bei der Kollision in seinem Fahrzeug eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt.

Die Feuerwehr konnte ihn aus dem Wrack befreien. Anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der 43-jährige Fahrer des Sattelzuges aus den Niederlanden blieb unverletzt.

Aufgrund der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die B72 vollständig gesperrt werden.