Mann sitzt mit baumelnden Beinen am Bahnsteig und wird von Güterzug erfasst

Oldenburg - Schlimmer Unfall am Hauptbahnhof Oldenburg (Niedersachsen)! Ein 34-Jähriger wurde am Montagabend von einem Güterzug erfasst und schwer verletzt.

Der Mann setzte sich an Gleis 4 des Hauptbahnhofs Oldenburg auf die Bahnsteigkante. (Archivfoto) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wie die Bundespolizei mitteilte, habe sich der Mann an die Bahnsteigkante gesetzt und die Beine in das Gleisbett baumeln lassen.

Gegen 20.25 Uhr gab ein einfahrender Güterzug noch ein Warnsignal ab und leitete eine Notbremsung ein, der Unfall konnte aber nicht mehr vermieden werden.

Der aus Wilhelmshaven kommende Zug erfasste den 34-Jährigen mit etwa 50 Kilometern pro Stunde. Der Mann erlitt schwere Verletzungen und wurde nach einer notärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Er war nicht ansprechbar.

"Am Abend wurde die Verletzung als schwer, aber nicht lebensgefährlich eingestuft. Wir wissen natürlich nicht, was jetzt über Nacht passiert ist", so ein Sprecher der Bundespolizei gegenüber TAG24.

Die Ermittler haben die Auswertung der Videoaufzeichnung am Bahnsteig veranlasst. Derzeit geht man nicht von einem Fremdverschulden aus.

Warum der Mann sich so gefährlich nah an die Gleise gesetzt hat, ist bislang unklar.