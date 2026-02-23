Unfall im Norden: Mercedes-Fahrerin prallt gegen Baum

Osterbruch - Am Montagnachmittag kam es zu einem Unfall zwischen Osterbruch und Otterndorf ( Niedersachsen ).

Der Mercedes musste abgeschleppt werden. © Polizeiinspektion Cuxhaven

Gegen 16.35 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu der Straße Scholien gerufen, teilte die Polizei mit.

Aus bisher unbekannten Gründen kam eine 61-jährige Frau mit ihrem Mercedes rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

Die Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht und kam in ein Krankenhaus.

Durch den Aufprall wurde ihr Auto im Frontbereich stark beschädigt und musste abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf rund 8000 Euro.