Betrunkener weicht Wild aus und kracht gegen Baum: Familie muss alles mitansehen

Visbek - Heftiger Unfall bei Visbek (Niedersachsen)! Ein 41-Jähriger ist in der Nacht zu Freitag frontal gegen einen Baum gekracht und wurde schwer verletzt.

Der Transporter wurde bei dem Crash völlig deformiert. © Nonstopnews

Der Mann war gegen 0.20 Uhr mit einem Transporter mit französischer Zulassung auf der L880 von Ahlhorn in Richtung Visbek unterwegs, teilte die Polizei mit.

Im Bereich einer Linkskurve wechselte nach ersten Erkenntnissen Wild die Straße. Der 41-jährige Essener versuchte auszuweichen und kam dabei nach rechts von der Straße ab.

Das Ausweichmanöver endete frontal an einem Baum. Die Kollision war so heftig, dass sich das Führerhaus um den Baum wickelte und der Motorblock herausgerissen wurde.

"Hier müssen enorme Kräfte gewirkt haben", sagte Sascha Stelmaszyk von der Feuerwehr Visbek gegenüber NonstopNews.

Laut Reporter vor Ort fuhr die Familie des 41-Jährigen direkt hinter dem Transporter. Sie musste alles mit ansehen und wurde zu Ersthelfern.

"Wenn die Familie das mitansieht, ist das das Schlimmste, was man sich vorstellen kann", so Stelmaszyk.