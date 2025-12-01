BMW kracht in Garage: Polizei steht vor einem Rätsel

Uthlede - Mitten in der Nacht zu Samstag, gegen 3 Uhr morgens, wurde es in der Hesternstraße in Uthlede (Landkreis Cuxhaven) plötzlich laut.

Das Auto, das sich in der Garage befand, wurde ebenfalls durch den Unfall beschädigt. © Polizeiinspektion Cuxhaven

Ein BMW X5 raste aus bislang ungeklärten Gründen über eine Verkehrsinsel, schoss weiter über die Straße und krachte schließlich frontal in eine Garage auf einem gegenüberliegenden Grundstück.

In der Garage stand ein geparkter Wagen, der durch die Wucht des Aufpralls ebenso schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde wie das Gebäude selbst.

Doch statt sich um die Folgen des Crashs zu kümmern, suchte der Fahrer das Weite. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem stark beschädigten BMW – allerdings nicht besonders weit.

Wie die Polizei mitteilte, wurde das Auto später in der Nähe verlassen aufgefunden, niemand weit und breit in Sicht. Die Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf.