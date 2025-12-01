BMW kracht in Garage: Polizei steht vor einem Rätsel
Uthlede - Mitten in der Nacht zu Samstag, gegen 3 Uhr morgens, wurde es in der Hesternstraße in Uthlede (Landkreis Cuxhaven) plötzlich laut.
Ein BMW X5 raste aus bislang ungeklärten Gründen über eine Verkehrsinsel, schoss weiter über die Straße und krachte schließlich frontal in eine Garage auf einem gegenüberliegenden Grundstück.
In der Garage stand ein geparkter Wagen, der durch die Wucht des Aufpralls ebenso schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde wie das Gebäude selbst.
Doch statt sich um die Folgen des Crashs zu kümmern, suchte der Fahrer das Weite. Der Unfallverursacher flüchtete mit seinem stark beschädigten BMW – allerdings nicht besonders weit.
Wie die Polizei mitteilte, wurde das Auto später in der Nähe verlassen aufgefunden, niemand weit und breit in Sicht. Die Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf.
Nach Unfall in Niedersachsen: Schaden auf rund 30.000 geschätzt
Erste Spuren deuten darauf hin, dass ein 38-jähriger Mann aus Uthlede am Steuer gesessen haben dürfte. Von ihm fehlte in der Nacht jedoch jede Spur. Warum er die Kontrolle über seinen Wagen verlor und warum er danach floh, ist noch völlig offen.
Der Schaden ist enorm: Rund 30.000 Euro sollen Garage, der darin abgestellte Pkw und weitere betroffene Bereiche zusammen kosten.
