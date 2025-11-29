Fußgängerin wird von Auto erfasst und stirbt: Polizei sucht Zeugen
Buxtehude - Eine 77-jährige Fußgängerin ist am frühen Samstagabend auf der Harburger Straße in Buxtehude lebensgefährlich verletzt worden. Später verstarb sie.
Gegen 16.55 Uhr versuchte die Buxtehuderin von den Supermärkten kommend die Harburger Straße zu überqueren, teilte die Polizei Stade mit.
Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betrat die 77-Jährige die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 84-jähriger VW-Golf-Fahrer war stadteinwärts unterwegs. Der Mann konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Frau mit dem Auto, so die Polizei.
Bei dem Zusammenstoß wurde die 77-Jährige lebensgefährlich verletzt. Die Frau wurde unter Reanimation in das Elbe-Klinikum Buxtehude gebracht. Laut Angaben der Polizei konnte dort jedoch nur noch der Tod der Buxtehuderin festgestellt werden.
Der VW-Golf-Fahrer sowie seine 85-jährige Beifahrerin erlitten einen Schock und mussten vom Rettungsdienst betreut werden.
Am Unfallort führten die Polizisten eine spezialisierte Verkehrsunfallaufnahme durch. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft Stade ein Vermeidbarkeitsgutachten an.
Harburger Straße bleibt voll gesperrt
Die Harburger Straße wird im betroffenen Bereich aufgrund von Bergungs- und Reinigungsarbeiten bis in die späten Abendstunden voll gesperrt bleiben, so die Polizei. Es muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.
Nun sucht die Polizei Buxtehude nach Zeugen. Wer Hinweise zum Unfall geben kann, wird gebeten sich unter 041616470 zu melden. Besonders richte sich der Aufruf an Verkehrsteilnehmer, die sich hinter dem VW Golf befunden haben.
Titelfoto: Christoph Seemann/Hamburg News