Fußgängerin wird von Auto erfasst und stirbt: Polizei sucht Zeugen

Buxtehude - Eine 77-jährige Fußgängerin ist am frühen Samstagabend auf der Harburger Straße in Buxtehude l ebensgefährlich verletzt worden. Später verstarb sie.

Die Harburger Straße wird bis in die späten Abendstunden voll gesperrt bleiben. © Christoph Seemann/Hamburg News

Gegen 16.55 Uhr versuchte die Buxtehuderin von den Supermärkten kommend die Harburger Straße zu überqueren, teilte die Polizei Stade mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei betrat die 77-Jährige die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Ein 84-jähriger VW-Golf-Fahrer war stadteinwärts unterwegs. Der Mann konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste die Frau mit dem Auto, so die Polizei.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 77-Jährige lebensgefährlich verletzt. Die Frau wurde unter Reanimation in das Elbe-Klinikum Buxtehude gebracht. Laut Angaben der Polizei konnte dort jedoch nur noch der Tod der Buxtehuderin festgestellt werden.

Der VW-Golf-Fahrer sowie seine 85-jährige Beifahrerin erlitten einen Schock und mussten vom Rettungsdienst betreut werden.

Am Unfallort führten die Polizisten eine spezialisierte Verkehrsunfallaufnahme durch. Zudem ordnete die Staatsanwaltschaft Stade ein Vermeidbarkeitsgutachten an.