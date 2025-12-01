Mädchen (10) an unbeschranktem Bahnübergang von Lok erfasst

Selsingen - Schrecklicher Unfall im Landkreis Rotenburg ! Am Montagmorgen ist ein zehn Jahre altes Mädchen von einer Lok erfasst und schwer verletzt worden.

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, wollte das Mädchen gegen 7.40 Uhr den unbeschrankten Bahnübergang an der Bahnhofstraße Ecke Feldstraße überqueren.

Dabei übersah sie nach bisherigen Erkenntnissen das Rotlicht und auch die herannahende Lok, von der sie schließlich erfasst wurde.

Die Zehnjährige wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe allerdings nicht, so der Sprecher.