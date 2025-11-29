19-Jähriger stirbt bei Horror-Crash: Auto geht in Flammen auf

Ein 19-Jähriger ist auf der Bundesstraße 69 bei Vechta mit seinem Auto auf einen Traktor und dessen Anhänger aufgefahren und dabei ums Leben gekommen.

Von Marcel Gnauck

Vechta - Ein 19-Jähriger starb am Samstag bei einem Unfall auf der B 69 bei Vechta.

Bei einem schweren Unfall bei Vechta ist ein 19-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen.  © Thomas Lindemann/Nord-West-Media TV/dpa

Der junge Mann ist dabei mit seinem Auto auf einen Traktor und dessen Anhänger aufgefahren und dabei ums Leben gekommen.

Der Traktorfahrer sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.

Nachdem der junge Autofahrer in der Nacht zu Samstag aus dem Wagen gerettet war, sei dieser in Flammen aufgegangen. Der 19-Jährige erlag den Angaben zufolge noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Titelfoto: Thomas Lindemann/Nord-West-Media TV/dpa

