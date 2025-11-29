19-Jähriger stirbt bei Horror-Crash: Auto geht in Flammen auf

Vechta - Ein 19-Jähriger starb am Samstag bei einem Unfall auf der B 69 bei Vechta.

Bei einem schweren Unfall bei Vechta ist ein 19-jähriger Autofahrer ums Leben gekommen. © Thomas Lindemann/Nord-West-Media TV/dpa

Der junge Mann ist dabei mit seinem Auto auf einen Traktor und dessen Anhänger aufgefahren und dabei ums Leben gekommen.

Der Traktorfahrer sei vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Polizeisprecher.