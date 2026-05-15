BMW und Audi krachen zusammen: Drei Verletzte bei Unfall auf Kreisstraße

Ruschwedel - Heftiger Crash in Niedersachsen : Am Donnerstagabend sind in der Gemeinde Harsefeld im Landkreis Stade ein BMW und ein Audi zusammengestoßen. Drei junge Frauen wurden dabei verletzt.

Der BMW krachte nach der Kollision mit dem Audi noch frontal gegen ein Straßenschild und wurde dabei schwer beschädigt. © JOTO

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 20.20 Uhr auf der Kreuzung Kreisstraße 49/Ruschwedeler Straße im Harsefelder Ortsteil Ruschwedel ereignet.

Eine 20-jährige Fahrerin aus Ahrenswohlde wollte nach derzeitigen Erkenntnissen mit ihrem BMW-Kombi von der Ruschwedeler Straße auf die K49 abbiegen, übersah dabei aber offenbar den dort fahrenden Audi A1 einer Frau (20) aus Bliedersdorf.

Die beiden Fahrzeuge kollidierten miteinander, ehe der BMW noch frontal gegen ein Straßenschild krachte. Der Audi kam indes auf dem Grünstreifen zum Stehen.

Beide Fahrerinnen sowie die ebenfalls 20-jährige Beifahrerin im Audi erlitten jeweils leichte Verletzungen. Nach der Erstversorgung vor Ort kamen sie ins Krankenhaus.