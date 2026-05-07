Lebensgefahr! Teenager bekommt Stromschlag beim Klettern auf Oberleitungsmast

Marxen - Schrecklich! Am Mittwochabend erlitt ein 14-Jähriger an einem Bahngleis in der Gemeinde Marxen im Landkreis Harburg ( Niedersachsen ) einen Stromschlag. Er wurde lebensgefährlich verletzt.

Ein Teenager ist am Mittwochabend durch einen Stromschlag an einem Bahngleis lebensgefährlich verletzt worden. © JOTO

Wie ein Sprecher der Leitstelle gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich das Unglück gegen 18 Uhr ereignet. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Jugendliche aus noch ungeklärter Ursache auf einen Oberleitungsmast geklettert, als er den Stromschlag erlitt.

Der alarmierte Rettungsdienst versorgte den Teenager vor Ort, ehe er mit lebensgefährlichen Verletzungen an Bord eines Rettungshubschraubers ins Krankenhaus geflogen wurde.

Nach TAG24-Informationen soll der 14-Jährige in der Klinik ins künstliche Koma versetzt worden sein. Dies konnte der Sprecher auf Nachfrage allerdings weder bestätigen noch dementieren.