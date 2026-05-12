Junger Biker verunglückt auf Kreisstraße: Hubschrauber im Einsatz

Holm-Seppensen - Schlimmer Unfall in Niedersachsen : Am Montagabend ist ein 21-jähriger Motorradfahrer auf einer Kreisstraße bei Holm-Seppensen im Landkreis Harburg verunglückt. Er wurde schwer verletzt.

Das Motorrad des 21-Jährigen blieb auf dem Grünstreifen liegen. Im Hintergrund ist der Rettungshubschrauber zu sehen. © JOTO

Wie ein Sprecher der Polizei am Morgen gegenüber TAG24 mitteilte, hatte sich der Crash gegen 20.15 Uhr auf der Lohberger Straße (K72) zwischen Holm Seppensen und Sprötze ereignet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 21-Jährige in Richtung Sprötze unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Motorrad von der Fahrbahn abkam und auf dem Grünstreifen stürzte.

Dabei zog sich der junge Mann schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde er mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Lebensgefahr bestand nicht.