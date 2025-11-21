Frau rutscht von Bremse und kracht in Drogeriemarkt - vor den Augen der Polizei

Bremen - Großer Schreck in einem Drogeriemarkt in Bremen ! Am Donnerstag krachte ein Auto durch die Schaufenster des Geschäfts.

Die Fahrerin (92) baute zwei Unfälle in kürzester Zeit. © XOYO

Gegen 12 Uhr wurde die Polizei in die Bremer Gerold-Janssen-Straße gerufen. Wie die Polizei mitteilte, habe eine 92-Jährige beim Einparken einen hinter ihr stehenden VW Golf touchiert.

Als die Beamten eintrafen, baten sie die Seniorin, ihr Fahrzeug zwecks Unfallaufnahme zur Seite zu fahren, da sie den Weg blockierte.

Daraufhin habe sie den Wagen auf den Parkplatz des Drogeriemarktes gefahren. Dabei sei sie nach eigenen Angaben von der Bremse gerutscht und habe stattdessen auf das Gaspedal getreten.

Mit aufheulendem Motor krachte sie anschließend in das Schaufenster des Marktes. Durch die Wucht des Aufpralls ging die Scheibe zu Bruch, und Regale im Laden wurden umgeworfen.