Einsatzkräfte finden Leiche nach Explosion eines Reihenhauses

Wolfenbüttel - Knapp zwei Wochen nach dem Einsturz eines Reihenhauses nach einer Explosion in Wolfenbüttel ( Niedersachsen ) wurde eine tote Person unter den Trümmern entdeckt.

Das Reihenhaus wurde durch die Detonation vollständig zerstört. © Benjamin Müller/dpa

Bislang ist unklar, ob es sich bei der Leiche um den vermissten 83-jährigen Bewohner des Hauses handelt. Nach Angaben der Polizei steht die Identifikation noch aus. Der Leichnam wurde bereits geborgen.

Am 7. November war das Reihenhaus in Wolfenbüttel nach einer Detonation eingestürzt. Der Bewohner gilt seither als vermisst.

Über 140 Einsatzkräfte und mehrere Spürhunde waren stundenlang im Einsatz, um den Rentner zu finden. Zwischenzeitlich musste die Suche unterbrochen werden, da die angrenzenden Häuser seit der Explosion einsturzgefährdet sind.

Erst durch Sicherungsmaßnahmen des Technischen Hilfswerks konnte der Einsatz fortgesetzt werden.