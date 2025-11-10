VW-Fahrer rast gegen Baum: Motor wird aus dem Wagen geschleudert

Süderwalsede - Schlimm: Am Montag ist ein VW-Fahrer bei einem Unfall in der Nähe von Süderwalsede im Landkreis Rotenburg ( Niedersachsen ) schwer verletzt worden.

Aus diesem Wrack musste die Feuerwehr den schwer verletzten Mann befreien. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

Wie die Kreisfeuerwehr Rotenburg mitteilte, hatte sich der Crash gegen 14.50 Uhr auf der K210 zwischen Süderwalsede und Holtebüttel ereignet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der Mann aus noch ungeklärter Ursache mit seinem VW Polo von der Straße ab und krachte frontal gegen einen Baum.

Der Aufprall war so heftig, dass der Motor aus dem Fahrzeug geschleudert wurde! Der Fahrer wurde im völlig zerstörten Wagen eingeklemmt.

Die alarmierte Feuerwehr musste den Mann mit schwerem Gerät aus dem Wrack befreien, ehe er mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde.