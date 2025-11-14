Tesla-Fahrer übersieht Citroën: Zwei Personen verletzt

Sottrum - Bei einem Überholmanöver übersah ein Tesla-Fahrer einen entgegenkommenden Citroën. Beide Fahrer wurden verletzt.

Die Türen des Fahrzeugs mussten entfernt werden, um den Fahrer (33) aus dem Auto zu befreien. © Freiwillige Feuerwehren der Samtgemeinde Sottrum

Der schwere Autounfall geschah am Donnerstagmorgen auf der K205 zwischen Sottrum und Fährhof in Niedersachsen.

Laut den Informationen der Polizei fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Tesla hinter einem Trecker und setzte zum Überholen an. Dabei übersah er den entgegenkommenden 33-jährigen Citroën-Fahrer und es kam zu einem Frontalzusammenstoß.

Der Citroën-Fahrer wurde schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden.

Beide Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Tesla-Fahrer sei jedoch nur leicht verletzt worden, hieß es.

Die Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 50.000 Euro.