Tesla-Fahrer übersieht Citroën: Zwei Personen verletzt
Sottrum - Bei einem Überholmanöver übersah ein Tesla-Fahrer einen entgegenkommenden Citroën. Beide Fahrer wurden verletzt.
Der schwere Autounfall geschah am Donnerstagmorgen auf der K205 zwischen Sottrum und Fährhof in Niedersachsen.
Laut den Informationen der Polizei fuhr ein 38-Jähriger mit seinem Tesla hinter einem Trecker und setzte zum Überholen an. Dabei übersah er den entgegenkommenden 33-jährigen Citroën-Fahrer und es kam zu einem Frontalzusammenstoß.
Der Citroën-Fahrer wurde schwer verletzt. Er musste von der Feuerwehr aus seinem Auto befreit werden.
Beide Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Tesla-Fahrer sei jedoch nur leicht verletzt worden, hieß es.
Die Fahrzeuge erlitten einen Totalschaden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf circa 50.000 Euro.
Zusätzlich mussten auslaufende Betriebsstoffe aufgefangen werden. Während der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die K205 eineinhalb Stunden voll gesperrt worden.
Titelfoto: Freiwillige Feuerwehren der Samtgemeinde Sottrum