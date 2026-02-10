Range Rover landet nach Karambolage auf dem Dach: Mehrere Verletzte

Am Dienstagnachmittag kam es in Bremen zu einem Unfall mit drei Autos. Alle drei Fahrer wurden verletzt.

Von Svenja-Marie Kahl

Bremen - Am Dienstagnachmittag krachten in Bremen drei Autos ineinander.

Drei Autos prallten im Kreuzungsbereich ineinander.  © Jörn Hüneke/XOYO Film

In der östlichen Vorstadt missachtete der Fahrer eines Range Rover eine rote Ampel, teilte die Polizei Bremen mit.

Dabei prallte dieser im Kreuzungsbereich der Schwachhauser Heerstraße und Ecke Bismarckstraße mit zwei weiteren Autos zusammen.

Laut Angaben der Polizei landete der Range Rover bei der Karambolage auf dem Dach. Dieser sowie ein Audi und ein BMW mussten abgeschleppt werden.

Alle drei Fahrer verletzten sich bei dem Zusammenprall leicht. Außerdem sei ein hoher Sachschaden im fünfstelligen Bereich entstanden.

Bei dem Fahrer des Range Rover nahmen Polizisten Blut ab, da ein Verdacht auf Alkoholeinfluss bestand.

Während der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich gesperrt und es kam zu Verkehrsbehinderungen, so die Polizei. Weitere Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.

Titelfoto: Jörn Hüneke/XOYO Film

