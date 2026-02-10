Range Rover landet nach Karambolage auf dem Dach: Mehrere Verletzte

Bremen - Am Dienstagnachmittag krachten in Bremen drei Autos ineinander.

Drei Autos prallten im Kreuzungsbereich ineinander. © Jörn Hüneke/XOYO Film

In der östlichen Vorstadt missachtete der Fahrer eines Range Rover eine rote Ampel, teilte die Polizei Bremen mit.

Dabei prallte dieser im Kreuzungsbereich der Schwachhauser Heerstraße und Ecke Bismarckstraße mit zwei weiteren Autos zusammen.

Laut Angaben der Polizei landete der Range Rover bei der Karambolage auf dem Dach. Dieser sowie ein Audi und ein BMW mussten abgeschleppt werden.

Alle drei Fahrer verletzten sich bei dem Zusammenprall leicht. Außerdem sei ein hoher Sachschaden im fünfstelligen Bereich entstanden.