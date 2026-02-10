Lebensgefahr! Fahrer kracht mit Opel gegen Baum, Rettungshubschrauber im Einsatz

Prinzhöfte - Schwerer Verkehrsunfall in Niedersachsen : Am Dienstagmorgen krachte ein Opel Corsa gegen einen Baum.

Auf einer Landstraße bei Prinzhöfte ist ein Opel Corsa am Dienstagmorgen gegen einen Baum geprallt. © Nonstopnews

Der Crash ereignete sich auf einer Landstraße bei Prinzhöfte im Landkreis Oldenburg.

"Der Mann im Pkw ist unter Lebensgefahr mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen worden", so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24.

Zur genauen Unfallursache lagen der Sprecherin bislang noch keine weiteren Informationen vor.