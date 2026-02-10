Lebensgefahr! Fahrer kracht mit Opel gegen Baum, Rettungshubschrauber im Einsatz
Prinzhöfte - Schwerer Verkehrsunfall in Niedersachsen: Am Dienstagmorgen krachte ein Opel Corsa gegen einen Baum.
Der Crash ereignete sich auf einer Landstraße bei Prinzhöfte im Landkreis Oldenburg.
"Der Mann im Pkw ist unter Lebensgefahr mit einem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen worden", so eine Polizeisprecherin auf Nachfrage von TAG24.
Zur genauen Unfallursache lagen der Sprecherin bislang noch keine weiteren Informationen vor.
Ein Reporter vor Ort berichtete, dass das Fahrzeug kurz vor einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und daraufhin mit hoher Geschwindigkeit frontal gegen einen Baum krachte. Ersthelfer sollen den Fahrer schließlich aus dem Wrack befreit haben.
Titelfoto: Nonstopnews