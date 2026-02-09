Lastwagen kracht gegen Baum: Fahrer im Führerhaus eingeschlossen
Elsdorf - Ein lauter Knall und ein zerstörter Lastwagen: Am Sonntagabend ist ein Sattelzug in Niedersachsen von der Straße abgekommen und daraufhin gegen einen Baum geprallt.
Der schwere Unfall ereignete sich auf der L 131 zwischen Elsdorf und Abbendorf im Landkreis Rotenburg (Wümme), teilte die Polizei mit.
Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, stand das Fahrzeug teilweise noch auf der Fahrbahn. Der 61-jährige Fahrer war durch die massiven Schäden im Führerhaus eingeschlossen, jedoch nicht eingeklemmt.
Er wurde daraufhin von den Helfern befreit, erlitt dabei nur leichte Verletzungen und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.
Fremdeinwirkung als Ursache für den Unfall konnte ausgeschlossen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest brachte schließlich ein eindeutiges Ergebnis: Der Fahrer hatte 2,96 Promille Alkohol im Blut.
Gegen den Mann wird nun ermittelt. Auch der entstandene Sachschaden ist beträchtlich. Nach erster Einschätzung der Polizei belaufe sich dieser auf rund 50.000 Euro.
Titelfoto: Polizeiinspektion Rotenburg