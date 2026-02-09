Gehörloser (†77) wird von Straßenbahn angefahren: Tage später stirbt er im Krankenhaus

Braunschweig - Bereits am 18. Januar ist es in Braunschweig zu einem schweren Unfall zwischen einem Fußgänger und einer Straßenbahn gekommen. Jetzt gibt es traurige Gewissheit.

Die Straßenbahn verletzte den gehörlosen Mann schwer. (Symbolbild) © Christian Brahmann/dpa

Der 77-jährige Mann war gehörlos und wartete am 18. Januar gegen 16 Uhr an einer roten Ampel an der Elbestraße.

Aus bislang ungeklärter Ursache betrat der Mann plötzlich die Straße, teilte die Polizei Braunschweig am Montag mit.

Zur gleichen Zeit näherte sich eine Straßenbahn. Trotz einer Notbremsung des Tramfahrers konnte er den Zusammenstoß nicht mehr verhindern.

Der 77-Jährige geriet daraufhin unter das tonnenschwere Gefährt und verletzte sich schwer.