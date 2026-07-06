Brennender Laster auf A27: Autobahn-Sperrung soll bis zum Abend andauern

Verden - Auf der A27 bei Verden ( Niedersachsen ) ist am Montagmorgen ein Lkw in Brand geraten. Die Bergungsarbeiten sind kompliziert. Wie die Polizei nun mitteilte, könnte ein technischer Defekt am Auflieger die Ursache für das Feuer gewesen sein.

Die Nachlöscharbeiten sind bereits abgeschlossen, die Bergung gestaltet sich allerdings schwierig. © JOTO

Gegen 7 Uhr bemerkte der 50-jährige Fahrer des Lasters das Feuer an seinem Sattelauflieger. Der Mann habe rechtzeitig reagiert und die Zugmaschine abgekoppelt, so eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24.

Als die Feuerwehr am Brandort zwischen den Anschlussstellen Walsrode-West und Verden-Ost eintraf, stand der Anhänger bereits lichterloh in Flammen.

Die Kameraden brachten das Feuer schnell unter Kontrolle, die anschließende Bergung gestaltet sich aber schwierig.

Laut Sprecherin habe der Sattelauflieger zwei schwere Transformatoren geladen. Diese müssten zunächst abgeladen werden.