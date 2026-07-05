Suff-Fahrer missachtet rote Ampel: Zwei Tote und fünf Verletzte bei Horror-Unfall
Papenburg - Eine Tragödie: Am frühen Sonntagmorgen sind zwei Menschen bei einem Unfall in Papenburg (Niedersachsen) ums Leben gekommen, fünf wurden verletzt. Mutmaßlich verursacht wurde der tödliche Crash durch einen betrunkenen Autofahrer.
Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Unfall gegen 3.05 Uhr im Kreuzungsbereich der Rheiderlandstraße (L51) und der Gutshofstraße (K106) ereignet.
Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 66-Jähriger mit seinem Opel Corsa aus Richtung B70 kommend bei grüner Ampel von der L51 nach links in die K106 abbiegen.
Zeitgleich kam ihm ein 21-Jähriger mit seinem Ford Tourneo entgegen - und missachtete die für ihn geltende rote Ampel. Es kam zur Kollision zwischen dem Ford und dem Opel, woraufhin dieser noch gegen den Mercedes einer 26-Jährigen schleuderte.
Der Opel-Fahrer und eine 28-jährige Mitfahrerin wurden so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle verstarben. Eine weitere Insassin des Opels (27) erlitt lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.
Der mutmaßliche Unfallverursacher sowie zwei weitere Insassen des Fords (22 und 33 Jahre alt) wurden verletzt, der 33-Jährige schwer. Die Mercedes-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen.
Verursacher von tödlichem Unfall in Papenburg pustet fast zwei Promille
Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht auf Alkoholkonsum gegen den Fahrer des Fords - ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,93 Promille. Es wurde daraufhin unter anderem eine Blutprobe entnommen.
Die betroffene Kreuzung musste für die Bergungsarbeiten zwischen der Diekhausstraße und Bethlehem voll gesperrt werden. Die Sperrung wird voraussichtlich noch einige Zeit andauern.
Neben mehreren Rettungswagen, einem Rettungshubschrauber sowie Notärzten war die Feuerwehr mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 29 Kräften im Einsatz.
Titelfoto: Montage: Julian Stratenschulte/dpa, Frank Rumpenhorst/dpa