Tragödie auf Parkplatz: Junge (†7) wird von Auto überrollt und stirbt

Löningen - Schrecklich! Ein siebenjähriger Junge ist am Samstag bei einem Unfall in Löningen im Landkreis Cloppenburg ( Niedersachsen ) ums Leben gekommen. Er wurde von einem Auto überrollt.

In Löningen ist ein siebenjähriger Junge bei einem Unfall auf einem Supermarkt-Parkplatz tödlich verletzt worden. (Symbolfoto) © Montage: Frank Rumpenhorst/dpa, Roberto Pfeil/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich die Tragödie gegen 16.16 Uhr in der Bremer Straße ereignet.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wollte ein 56-Jähriger den Parkplatz eines dortigen Supermarktes verlassen und nach rechts in Fahrtrichtung Bahnhofsallee fahren.

Er ließ einen Radfahrer, der in dieselbe Richtung auf dem Radweg unterwegs war, passieren, übersah beim anschließenden Anfahren jedoch offenbar den ebenfalls dort fahrenden Jungen.

Es kam zur Kollision, woraufhin der Siebenjährige von dem Wagen überrollt wurde.

Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Dort erlag er kurz darauf seinen Verletzungen.