Auto fängt nach Unfall Feuer, Fahrer stirbt in den Flammen

Wolfenbüttel - Im Landkreis Wolfenbüttel ( Niedersachsen ) ist am Freitagmorgen eine Person bei einem Autobrand ums Leben gekommen.

Der Fahrer konnte nur noch leblos aufgefunden werden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie die Polizei Salzgitter mitteilte, ereignete sich das tragische Unglück gegen 6.15 Uhr auf der B79 zwischen Roklum und Mattierzoll.

Hier war ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache frontal mit einem Baum am Straßenrand kollidiert.

Nur kurz nach dem Crash geriet der Wagen in Vollbrand, erklärte ein Polizeisprecher.

Die Flammen wurden durch die Freiwillige Feuerwehr gelöscht. Für den Fahrer des Autos kam jedoch jede Hilfe zu spät. Er konnte nur noch leblos in dem Wrack festgestellt werden.

Durch die Polizei wurden die Ermittlungen zur Unfallursache sowie dem Fahrer aufgenommen.