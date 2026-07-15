Schlimmer Unfall nahe Bremen: Motorradfahrer wird in Gegenverkehr geschleudert und stirbt

Syke - Schrecklicher Unfall bei Bremen: Ein 30-jähriger Motorradfahrer ist nach einem Zusammenprall mit zwei Autos in Syke ( Niedersachsen ) am Dienstagabend gestorben.

Der Motorradfahrer wurde noch vor Ort reanimiert, erlag dann aber seinen Verletzungen. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Wie die Polizei Diepholz mitteilte, fuhr ein 26 Jahre alter Transporterfahrer gegen 22.30 Uhr die Sudweyher Landstraße (L334) entlang und wollte nach links in die Kieler Straße abbiegen.

Dabei übersah er einen entgegenkommenden Motorradfahrer (30), der auf der L334 in Richtung Weyhe unterwegs war. Die beiden krachten ineinander. Durch den Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo eine 47-jährige Autofahrerin den Mann erfasste.

Noch vor Ort wurde der Motorradfahrer reanimiert und unter akuter Lebensgefahr in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizeiangaben erlag er dort wenig später seinen Verletzungen.