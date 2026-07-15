Daimler an Kreuzung übersehen: Mehrere Erwachsene und Kinder bei Unfall verletzt

Bremervörde - Am Dienstagabend krachten ein Daimler und ein Peugeot an einer Kreuzung in Bremervörde ( Niedersachsen ) ineinander. Dabei wurden sechs Personen verletzt - unter ihnen auch Kinder.

Sechs Personen wurden bei dem Unfall verletzt, darunter drei Kinder. © Polizeiinspektion Rotenburg

Wie die Polizei Rotenburg mitteilte, fuhr nach derzeitigem Stand ein 57-jähriger Mann gegen 19.30 Uhr mit seinem Daimler die Neue Straße in Richtung Stade entlang.

Gleichzeitig bog eine 42-jährige Peugeot-Fahrerin aus der Straße Huddelberg in die Neue Straße ein. Offenbar übersah die Frau dabei den Daimler-Fahrer, der Vorfahrt hatte, und die Autos krachten ineinander.

Im Peugeot saßen neben der Fahrerin, eine 36-Jährige und drei Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren. Alle sechs in den Unfall verwickelten Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.