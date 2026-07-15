Daimler an Kreuzung übersehen: Mehrere Erwachsene und Kinder bei Unfall verletzt
Bremervörde - Am Dienstagabend krachten ein Daimler und ein Peugeot an einer Kreuzung in Bremervörde (Niedersachsen) ineinander. Dabei wurden sechs Personen verletzt - unter ihnen auch Kinder.
Wie die Polizei Rotenburg mitteilte, fuhr nach derzeitigem Stand ein 57-jähriger Mann gegen 19.30 Uhr mit seinem Daimler die Neue Straße in Richtung Stade entlang.
Gleichzeitig bog eine 42-jährige Peugeot-Fahrerin aus der Straße Huddelberg in die Neue Straße ein. Offenbar übersah die Frau dabei den Daimler-Fahrer, der Vorfahrt hatte, und die Autos krachten ineinander.
Im Peugeot saßen neben der Fahrerin, eine 36-Jährige und drei Kinder im Alter von sieben bis elf Jahren. Alle sechs in den Unfall verwickelten Personen erlitten leichte Verletzungen und wurden per Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser transportiert.
Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf ungefähr 35.000 Euro geschätzt.
Rund eine Stunde war die Straße aufgrund der Unfallaufnahme gesperrt.
Titelfoto: Polizeiinspektion Rotenburg