Crash mit vier Autos und mehreren Verletzten: Dem Verursacher droht mächtig Ärger
Dorfhagen - Schlimmer Unfall bei Dorfhagen (Niedersachsen)! Am Dienstagmorgen kollidierten vier Fahrzeuge, drei Menschen wurden schwer bis lebensgefährlich verletzt.
Wie die Polizei mitteilte, krachte es gegen 5.50 Uhr auf der L135 bei Dorfhagen. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 28-Jähriger nach links von der Landstraße abbiegen.
Eine 67-jährige Frau hielt verkehrsbedingt hinter dem Mann an. Der 41-jährige Unfallverursacher übersah das offenbar.
Er fuhr auf die Autos auf. Durch den heftigen Aufprall wurden die Wagen in den Gegenverkehr geschoben und kollidierten dort mit dem Fahrzeug einer 29-Jährigen.
Der Unfallverursacher erlitt schwere bis lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.
Auch die 29-jährige Frau und der 28-Jährige wurden schwer verletzt. Die 67-jährige Frau blieb unverletzt.
Unfallverursacher hat keinen Führerschein
Auf den 41-Jährigen kommt wohl noch mächtig Ärger zu. Die ersten Ermittlungen deuten darauf hin, dass er mit massiv überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, keinen Führerschein besitzt, das Fahrzeug nicht zugelassen und nicht versichert ist. Die Kennzeichen gehörten nicht zu dem Wagen.
Die Ermittlungen dazu dauern an. Die L135 ist in dem Bereich voll gesperrt. Da aktuell noch die Unfallaufnahme läuft, ist derzeit noch kein Ende der Sperrung absehbar.
Titelfoto: Polizeiinspektion Cuxhaven