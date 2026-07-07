Crash mit vier Autos und mehreren Verletzten: Dem Verursacher droht mächtig Ärger

Dorfhagen - Schlimmer Unfall bei Dorfhagen ( Niedersachsen )! Am Dienstagmorgen kollidierten vier Fahrzeuge, drei Menschen wurden schwer bis lebensgefährlich verletzt.

Vier Autos waren in den Unfall am Dienstagmorgen verwickelt. © Polizeiinspektion Cuxhaven

Wie die Polizei mitteilte, krachte es gegen 5.50 Uhr auf der L135 bei Dorfhagen. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 28-Jähriger nach links von der Landstraße abbiegen.

Eine 67-jährige Frau hielt verkehrsbedingt hinter dem Mann an. Der 41-jährige Unfallverursacher übersah das offenbar.

Er fuhr auf die Autos auf. Durch den heftigen Aufprall wurden die Wagen in den Gegenverkehr geschoben und kollidierten dort mit dem Fahrzeug einer 29-Jährigen.

Der Unfallverursacher erlitt schwere bis lebensgefährliche Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden.

Auch die 29-jährige Frau und der 28-Jährige wurden schwer verletzt. Die 67-jährige Frau blieb unverletzt.